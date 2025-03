nel-lazio-arriva’bellaxnoi’,-la-nuova-carta-giovani-con-sconti-e-voucher-gratuiti

ROMA – Sconti e voucher gratuiti per cultura e sport. Dalla Lazio Youth Card a “BellaXNoi”, la nuova Carta giovani della Regione Lazio, realizzata insieme all’attore Leonardo Bocci, che consentirà ai circa 230mila ragazzi tra i 14 e i 29 anni residenti o domiciliati nel Lazio di potere accedere gratuitamente o con sconti a cinema, spettacoli teatrali, eventi, concerti, librerie e anche allo stadio Olimpico per vedere le partite della Roma e della Lazio. Per accedere alla carta digitale, dove saranno di volta in volta caricati sconti e voucher, è necessario scaricare un’applicazione dagli store Apple e Android. Alla nuova versione si accede con Spid e/o Cie: tutti i vecchi utenti già in possesso della Lazio Youth Card verranno automaticamente migrati al nuovo database. I vecchi utenti devono solo aggiornare l’app per ottenere la nuova versione. All’interno dell’App è presente una sezione con gli eventi dedicati ai titolari di “BellaXNoi”, dove verranno presentati eventi e offerte esclusive. le oltre duemila convenzioni attive sono state rafforzate con diverse altre sottoscrizioni che hanno ampliato l’offerta.

“I giovani sono il cuore del nostro territorio e questa amministrazione ha a cuore i giovani- ha detto l’assessore regionale alla Cultura e ai Giovani, Simona Renata Baldassarre, durante la presentazione del lancio di questa nuova card- Dovendo mettere mano a questa carta, anche per alcune problematiche tecniche, abbiamo deciso di fare un restyling totale”. Perché questo nome? “I giovani dicono ‘Bella’, i miei figli di 21 e 25 anni per salutarmi mi dicono ‘Bella Ma’. Questa parola- ha spiegato Baldassarre- vuole comunicare positività, dire ‘Ti auguro il meglio, è tutto ok’. Quindi ‘BellaxNoi’ vuol dire che i giovani insieme fanno comunità e sono il nostro futuro. A loro va offerta la possibilità di fruire della cultura, che non deve essere un lusso per pochi e le famiglie devono essere sostenute in questo”. Sono stati approntati sconti e agevolazioni con il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz, Sport e Salute per il Tour dello Stadio Olimpico, i teatri del circuito regionale Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), per accedere al Circuito Regionale Multidisciplinare dello Spettacolo dal vivo con il Gamm (museo del Videogioco) e con Romics per l’edizione di aprile 2025.

“Abbiamo già caricato sull’app 1.600 biglietti per il Romics e da mercoledì sarà possibile scaricare i voucher gratuiti da utilizzare per andare al cinema dal lunedì al giovedì in 160 sale- ha spiegato il direttore della direzione Cultura, Luca Fegatelli- Se il voucher è stato già utilizzato si può andare al cinema con uno sconto fino al 10% del costo del biglietto”. Questo tipo di convenzione riguarda anche i teatri: “Abbiamo rivisto la partnership con la Fondazione musica per Roma concordando la possibilità di emettere voucher per eventi all’Auditorium e alla Casa del Jazz- ha sottolineato Fegatelli- E oltre a questa possibilità di accedere gratis tramite voucher l’Auditorium pratichera’ sconti del 30% sui biglietti del 30%. Il Teatro dell’Opera ci consente di rilasciare voucher che coprono interamente il prezzo del biglietto e anche in questo caso saranno applicati sconti che arriveranno al 35% del valore del biglietto”. Una convenzione ad hoc riguarderà anche i concerti ed eventi che si svolgeranno a La Nuvola di Fuksas: “Sarà rilasciato un certo numero di voucher a seconda dei concerti- ha proseguito Fegatelli- Se non ci saranno i voucher si potra’ procedere con sconti che arriveranno fino al 30% del biglietto”.

Sconti per andare a vedere le partite della Roma e della Lazio all’Olimpico: “Stiamo concordando con le società sconti fino al 35% del valore del biglietto”. Poi le librerie (“un voucher da utilizzare in tutte le librerie convenzionate e che consente un abbattimento del prezzo di 10 euro oltre alla scontistica già presente”) e la nuova partnership con il gruppo Rinascente, che ha elevato lo sconto destinato ai ragazzi dal 10% al 15% e dedicato loro delle shopping nights, dove metteranno a disposizione i loro store solo per i possessori di “BellaXNoi”. Infine, convenzioni con Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche. “Oggi abbiamo seminato e domani con ‘BellaXNoi’ daremo tante opportunità ai giovani e quindi alla Regione Lazio”, ha concluso il presidente della commissione regionale Istruzione e Formazione, Angelo Tripodi.

