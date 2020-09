ROMA (ITALPRESS) – Assistenza specialistica, assistenza sensoriale, comunicazione aumentativa alternativa, trasporto scolastico, test sierologici per il controllo del Covid-19.

Sono questi gli avvisi e le misure messe in campo dalla Regione Lazio, e in particolare dall’assessorato al Lavoro, Scuola e Formazione, per gli alunni con disabilità e con particolari difficoltà.

“Rispetto al passato – ha reso noto l’assessorato al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio – quest’anno sono state introdotte procedure più snelle, oltre all’introduzione di tutele legate alla peculiare situazione sanitaria in corso.

A fine agosto, per quanto riguarda l’assistenza specialistica, è stato approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche-formative ammesse al finanziamento,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nel Lazio attivate misure per la tutela degli studenti disabili proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento