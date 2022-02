Nel Lazio corsi per videomaker e grafica 3D e animazione: scadenza iscrizioni il 21 febbraio

ROMA – Vuoi diventare videomaker? Sei pronto a catturare l’attenzione dello spettatore e far vivere l’esperienza del protagonista del racconto mediante lo Storytelling, la Scrittura Creativa, l’utilizzo di una macchina da presa, la ripresa e il montaggio? Oppure il tuo sogno è quello di imparare ad usare gli strumenti per la grafica, l’animazione digitale 2D e 3D e gli effetti visivi, per poi creare animazioni, ambientazioni ed effetti speciali, producendo grafica in movimento? Accademia Informatica, Agenzia accreditata presso la Regione Lazio per la Formazione e i Servizi al Lavoro, propone due corsi che rispondono ai tuoi desideri. C’è infatti tempo fino al 21 febbraio per iscriversi a due Corsi di formazione per diventare videomaker e per assumere la qualifica di grafico 3D e animazione (Digital compositor), realizzati con il sostegno della Regione Lazio, in attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attraverso la Sovvenzione Globale Movie Up 2020 affidata ad AssForSeo.

CHI PUÒ ISCRIVERSI AI CORSI

Riservati a cittadini disoccupati della regione Lazio, entrambi i corsi rispondono agli attuali fabbisogni di risorse professionali del settore dell’audiovisivo, alla ricerca di competenze digitali e di nuovi profili sia relativamente alla fase di produzione che a quella di post produzione. I corsi, che nascono con l’obiettivo di rafforzare la capacità di innovare e rendere più competitiva la filiera audiovisiva laziale, sono entrambi gratuiti per i primi 15 partecipanti selezionati per questa prima edizione. Chi non verrà selezionato alla prima edizione potrà comunque prenotarsi per quella successiva, ricevendo un notevole sconto.

Per la partecipazione ad entrambi i corsi è necessario essere in possesso del diploma di Scuola media superiore (che abiliti all’iscrizione all’università), essere disoccupati o inoccupati iscritti al Cpi, avere un’età superiore a 18 anni ed essere residenti o domiciliati nella regione Lazio da almeno 6 mesi.

IL CORSO PER VIDEOMAKER

Il corso ‘Videomaker’ è rivolto ad inoccupati e disoccupati, maggiorenni, residenti nel Lazio. Ha una durata di 160 ore di formazione in aula (prevalentemente a distanza) e prevede 12 ore di seminari/masterclass. Il corso intende assicurare ai partecipanti il trasferimento di competenze digitali, conoscenze e abilità immediatamente spendibili nel settore dell’audiovisivo come ‘Videomaker’, in modo che imparino ad operare come Storytelling, a registrare video e audio anche con l’utilizzo di droni, a procedere con il montaggio video nella post produzione e con l’editing. Durante il periodo di formazione tutti gli allievi riceveranno un’indennità di frequenza e quelli con almeno l’80% della frequenza saranno ammessi alla prova conclusiva per il rilascio dell’attestato.

I docenti sono di primissimo livello in questo campo: ad affiancare i partecipanti saranno, infatti, il filmaker e regista Raffaele Rago, la produttrice esecutiva Alessandra Lera, il produttore di lungometraggi e documentari, regista e sceneggiatore Andrea Magnani, e il vincitore del David di Donatello per la migliore sceneggiatura adattata (‘La Stoffa dei Sogni’, 2017) Salvatore De Mola. Per iscriversi ed avere maggiori informazioni è possibile andare su https://corsi.accademiainformatica.com/videomaker/.

IL CORSO PER GRAFICO 3D E ANIMAZIONE

Anche il corso ‘Grafico 3D e animazione (Digital compositor)’ è rivolto ad inoccupati e disoccupati, maggiorenni, residenti nel Lazio. Si tratta, anche in questo caso, di un corso della durata di 160 ore di formazione in aula (a distanza) e 12 ore di seminari/masterclass, finalizzato al trasferimento di competenze digitali, conoscenze e abilità immediatamente spendibili nel settore dell’audiovisivo come ‘Video-editor, Grafico 3D ed esperto di Animazioni’. Il corso insegnerà ai partecipanti a gestire gli effetti speciali e ad operare come ‘Digital Artist’ e ‘Digital Compositor’. Tutti gli allievi riceveranno un’indennità di frequenza durante il periodo di formazione e per quanti avranno frequentato almeno l’80% è prevista l’ammissione alla prova conclusiva per ricevere l’attestato.

Docenti di altissimo livello accompagneranno gli allievi e insegneranno loro le modalità per la realizzazione di prodotti multimediali utilizzando gli strumenti per la grafica, l’animazione digitale 2D e 3D e gli effetti visivi, in modo da creare animazioni, ambientazioni ed effetti speciali, producendo grafica in movimento: dal vincitore del David di Donatello per la migliore sceneggiatura adattata (‘La Stoffa dei Sogni’, 2017) Salvatore De Mola, al multimedia developer/editor Jonathan Mancini, fino al montatore di grande esperienza, vincitore del David di Donatello per miglior montatore (‘L’ultimo bacio’, 2001) Claudio Di Mauro. È possibile iscriversi al corso ed avere maggiori informazioni attraverso il portale https://corsi.accademiainformatica.com/digital-compositor/.

