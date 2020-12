AGI – La città di Nashville, nel Tennessee, cuore country degli Stati Uniti, è stata svegliata all’alba di Natale da una impressionante esplosione in pieno centro. Un camper è saltato in aria davanti all’edificio della At&t, il gigante americano delle telecomunicazioni. Resti umani sono stati trovati sul posto. Non è chiaro se appartengano all’autore della bomba o a una vittima.

La deflagrazione ha danneggiato il centro di rete ospitato nell’edificio, mandando in tilt le comunicazioni in mezzo Stato.

WATCH: Bomb explodes in downtown Nashville after loudspeaker warns people to evacuate pic.twitter.com/B57Csckqs9

— BNO News (@BNONews)

December 25, Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nel luogo dell’esplosione di Nashville sono stati trovati resti umani proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento