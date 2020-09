AGI – Al momento la fotografia nel Movimento 5 stelle è l’uno contro gli altri armati, ma in vista dell’assemblea dei gruppi parlamentari prevista per domani sotto traccia si sta tentando di siglare una sorta di ‘pax’ interna, di tregua per evitare una resa dei conti.

Con Beppe Grillo, riferiscono fonti parlamentari pentastellate, nelle vesti di mediatore. Al momento le posizioni all’interno del Movimento non sono affatto unitarie. C’è un’ala governista che preme affinché si segua una linea chiara, che partendo dal ‘modello Pomigliano’, prospetti un asse strutturale con i dem, anche in vista delle prossime amministrative e delle Politiche.

Nel M5s si tenta la tregua. Ma per ora è muro contro muro

