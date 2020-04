Quel che si temeva è accaduto. È di 5 morti e 7 dispersi il bilancio delle vittime del naufragio di una imbarcazione nelle acque sar maltesi, la stessa creduta dispersa nei giorni scorsi. I sopravvissuti, riferisce l’Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim), sono 51 e sono stati consegnati da un cargo alla Guardia costiera libica, affinchè questa, in violazione dei trattati internazionali, li portasse nei porti “non sicuri” della Libia.

“Ripetiamo ancora una volta – affermano l’Oim e l’Unhcr – che i migranti soccorsi in mare non dovrebbero mai essere riportati in Libia, paese già di per sé non sicuro e dove non può essere garantito il rispetto dei diritti umani ma in questo momento più pericoloso che mai perché in questi giorni ci sono stati pesanti bombardamenti a Tripoli“.

L'articolo Nel mar Mediterraneo prosegue la "strage invisibile" proviene da Notiziedi.

