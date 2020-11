Nel mondo 10 mila morti di Covid nel mondo in 24 ore, la metà in Europa

AGI – Oltre 10 mila persone (10.010) hanno perso la vita a causa del Covid-19 in un solo giorno in tutto il mondo, secondo il conteggio di Afp. Di queste, la metà (4.961) in Europa.

E’ la prima volta dall’inizio della pandemia che si raggiunge la cifra simbolica di 10 mila morti in 24 ore. In America Latina e Cairabi sono stati registrati 1.868 decessi e altri 1.330 negli Stati Uniti, il Paese con il maggior numero di morti in 24 ore.

Negli ultimi sette giorni, 18 Paesi, di cui undici in Europa, hanno registrato una media di oltre 100 decessi giornalieri.

