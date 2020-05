Nel mondo 370 mila morti per coronavirus. In aumento negli Usa, in calo in Germania

Nel mondo si sono superati i 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti per coronavirus. Questo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Finora i positivi al Covid-19 sono stati 4.543.297 mentre i decessi hanno raggiunto quota 307.705.

Negli Stati Uniti sono morte altre 1.680 persone in 24 ore per il coronavirus. Il totale dei decessi sale a 87.493 mentre i casi confermati sono 1,44 milioni.

Continua il trend in calo in Germania dove i positivi al coronavirus sono aumentati di 620 unità a 173.772 (contro i 913 del giorno precedente), mentre sono stati registrati altri 57 decessi per un totale di 7.881 (erano 101 venerdì).

