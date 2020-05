Nel mondo 5 milioni di casi e 325 mila morti. Usa e Gb in testa 

La pandemia del nuovo coronavirus ha ucciso oltre 325 mila persone in tutto il mondo, tra cui più di tre quarti in Europa e negli Stati Uniti. è quanto risulta da un conteggio elaborato da Afp. In tutto il mondo sono stati registrati 325.003 decessi (per 4.939.642 casi di contagio), di cui 169.671 in Europa (1.944.207 contagi), il continente più colpito. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di vittime (92.387), davanti a Regno Unito (35.704), Italia (32.330), Francia (28.132) e Spagna (27.888).

Il presidente americano, Donald Trump, è quindi tornato ad attaccare la Cina per il ruolo avuto nella pandemia di coronavirus.

