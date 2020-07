Nel mondo oltre 12 milioni di casi di coronavirus e 548 mila morti

AGI – Nel mondo i contagi accertati di Covid-19 sono oltre 12 milioni: il conteggio della Johns Hopkins University e’ arrivato a 12.012.720. I morti sono 548.914. Negli Usa si registrano oltre 60.000 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Il totale è di 3.054.695 casi mentre le vittime sono 132.300. Il Texas ha toccato un nuovo record giornaliero di decessi collegati al coronavirus: 98 in 24 ore. Il bilancio delle vittime si e’ cosi’ aggravato a 2.813 mentre i casi sono 220.564, 9.979 in più in un giorno. Il tasso di positivita’ nello Stato della stella solitaria ha toccato un nuovo picco al 15%.

