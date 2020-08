Nel mondo oltre 23 milioni di casi di Coronavirus, più di 800 mila vittime

AGI – I contagi mondiali da Covid-19 hanno superato i 23 milioni, mentre il numero di vittime ha superato le 800 mila. I dati sono quelli della Johns Hopkins University, che si basa sulle informazioni ufficiali fornite dai paesi, e quindi sono come sempre da considerare sottostimati. Al primo posto per contagi e vittime si confermano gli Usa, con rispettivamente 5,6 milioni di casi e 176 mila decessi; al secondo il Brasile con 3,5 milioni di contagi e 113 mila vittime; al terzo per contagi c’è l’India, con 2,975 milioni, ma i decessi ufficialmente riconducibili alla malattia sono 55.794, meno di quelli registrati in Messico.

