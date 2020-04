Nel mondo più di 195 mila morti per coronavirus

Il numero di decessi di persone contagiate dal coronavirus ha superato quota 195 mila. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, i morti sono 195.313. Il numero dei casi accertati di Covid-19 si avvicina ai 3 milioni: 2.783.512.

Iniziativa dell’Oms per il vaccino

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un’iniziativa globale “storica”, che riunisce molti Paesi, tra cui Francia, Germania e Italia, per accelerare la produzione di vaccini, terapie e test contro il nuovo coronavirus e garantirne la distribuzione equa. Il lancio del programma ‘Access to Covid-19 Tools Accelerator’ (o Act Accelerator) e’ avvenuto in una videoconferenza dal quartier generale dell’Oms a Ginevra,

