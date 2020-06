Nel mondo si registrano oltre 10 milioni casi di coronavirus

AGI – Oltre dieci milioni di casi di Covid-19 sono stati ufficialmente registrato a livello globale. E’ quanto risulta dal database della Johns Hopkins University che riporta 10.001.527. I decessi sono poco meno di mezzo milione, 499.124.

In Italia la curva epidemica in Italia ha registrato sabato 175 casi, contro i 259 di venerdì, per un totale che supera quota 240mila, per l’esattezza 240.136 malati di Covid dall’inizio dell’emergenza. A fronte, peraltro, di 61.351 tamponi contro i 52.768 di ieri. I decessi sono 8 contro i 30 di venerdì, mai così pochi dal primo marzo.

