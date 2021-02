Nel Nord Kivu ci si arruola nelle milizie per non morire, dice l’antropologo Luca Jourdan

(AGI) “L’arruolamento per i giovani era l’unica possibilità di mobilità sociale. E quando c’è una violenza diffusa si diventa parte delle milizie anche per proteggersi”. Per Luca Jourdan, docente di Antropologia all’Università di Bologna sono passati quattro anni dall’ultima visita in Congo, ma immagini e ricordi certo non si cancellano. Per mesi ha vissuto nella regione del Nord Kivu dove sono stati uccisi l’ambasciatore italiano a Kinshasa, Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Nel ‘taccuino’ del professore i racconti dei miliziani e delle tribù congolesi, oggetto delle sue ricerche. Ora l’antropologo è ‘bloccato’ a Bologna dal Covid. Ma appena possibile tornerà sul campo,

