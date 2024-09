Nel pezzo di Tony Effe c’è un audio di Chiara Ferragni?

BOLOGNA – “Ma in più ti dico questa cosa lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming quindi non so se è anche riuscito a fare questa cosa“: è una frase contenuta nell’ultima canzone del rapper Tony Effe, “Chiara”, e sarebbe, in originale, un vocale di Chiara Ferragni girato su Whatsapp. La notizia sta facendo il giro del web e fa molto discutere, a maggior ragione perchè ci sarebbe una prima versione della canzone, di cui racconta il profilo Tik Tok @dissingita, in cui si sentiva proprio la voce originale di lei. Questo primo video, però, sarebbe stato poi rapidamente cancellato per lasciare il posto al video ufficiale della canzone in cui la voce che pronuncia quelle parole è camuffata. Ma andiamo con ordine.

Il pezzo di Tony Effe, Chiara, buttato online ieri di corsa e a sorpresa a metà pomeriggio (dovea uscire sabato), è di fatto è una lunga lista di accuse e maldicenze e volgarità su Fedez ed è arrivato in risposta alle offese ricevute a sua volta dal cantante ex marito di Chiara Ferragni, che nella canzone “L’infanzia difficile di un benestante” lo accusa di svariate cose. Un dissing, così si chiama in gergo, uno scontro a colpi di rime tra due rapper. Più che scontro, però, sembra ormai una guerra senza fine quella che si è scatenata tra Fedez e Tony Effe, rapper ed ex amici. Guerra che ieri, al suo culmine, è andata a toccare anche l’influencer più famosa d’Italia. E perfino i figli di lei e Fedez, Vittoria e Leone. Proprio a questo proposito, in serata, Chiara Ferragni è intervenuta per dire ‘basta’: “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace, me ed i miei figli, grazie”. Il colpo basso di citare i bambini era stato sottolineato anche dallo stesso Fedez, che a stretto giro dalla pubblicazione del brano aveva postato questo messaggio: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap. Scarso nei valori”.

C’è da dire che anche il web sposa la tesi di Fedez ‘Fuori i bambini“. Sui social di Tony Effe, infatti, in risposta al post che presenta la canzone “Chiara”, non si contano i commenti in cui si rinfaccia al rapper la scelta di coinvolgere i bambini.

Il testo di Chiara

Chiara dice che mi adora

Dice che non vedeva l’ora

Ti piace uomo oppure donna

Non ti devi sentire in colpa se

Chiara dice che mi adora

Non si lascia una mamma sola

Sei una brutta persona

Tutta la scena ti odia

Sì, devi pagare per sentirti più real

Sei solo uno spia amico della polizia

lei ti è rimasto accanto nella malattia

E quando aveva bisogno sei scappato via

(infame) Ancora che parli

i tuoi migliori amici devi pagarli

hai fatto i figli solamente per postarli

chissà che penseranno quando saranno grandi

fai schifo davvero

sei una vergogna

Ho un video di te che fai la donna che tria

Sei il nuovo Lele Mora Sei diventato la Pu**ana di Corona

hai capelli bianchi fatti una tinta

ti vedo isterica cambia terapista

hai perso moglie non hai famiglia

la prossima figlia devi chiamarla sconfitta

ma in più ti dico questa cosa lui da gennaio

stava cercando il modo per comprarsi gli streaming quindi non so se è anche riuscito a fare questa cosa

Chiara dice che mi adora

Dice che non vedeva l’ora

Ti piace uomo oppure donna

Non ti devi sentire in colpa se

Chiara dice che mi adora

Non si lascia una mamma sola

Sei una brutta persona

Tutta la scena ti odia

Hai ragione tu Sono l’uomo da battere

mentre ti scopo ti sento piangere

io sono Tony non faccio chiacchiere

e quando arrivo è l’ora di andarsene

eravamo insieme quella sera

e la cocaina ti piaceva

ma quale Chiara Biasi vuole cheta

mentre mi abbracciavi stavi con T** Mega

se non ti funziona il cazzo senza Viagra

tipo l’autotune alla serata

sono il figlio preferito di Tatiana

sono il crackcomane più bello d’Italia

Lucia ti do un consiglio

la vita è corta devi stare tranquillo

non assomiglia a tuo figlio

l’hai chiamato L** ma sei un coniglio

Chiara dice che mi adora

Dice che non vedeva l’ora

Ti piace uomo oppure donna

Non ti devi sentire in colpa se

Chiara dice che mi adora

Non si lascia una mamma sola

Sei una brutta persona

Tutta la scena ti odia.

