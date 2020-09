Nel posticipo il Bologna si impone 4-1 sul Parma

Una doppietta di Soriano e i gol di Skov Olsen e Palacio permettono al Bologna di conquistare i primi tre punti stagionali in campionato dopo la sconfitta esterna contro il Milan per 2-0. La squadra di Mihajlovic batte 4-1 il Parma e condanna Liverani al secondo ko consecutivo. La prima frazione di gioco è un dominio del Bologna dal punto di vista del possesso palla (67% contro il 33% degli ospiti) ma non su quello delle occasioni. La partenza del Parma è infatti ottima con la prima chance sui piedi di Gervinho che dopo una rapida incursione in area è murato al momento del tiro da Tomiyasu.

