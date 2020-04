Nel Q1 2020, in USA quasi 1 smartphone venduto su 2 è un iPhone

Buona notizia per Apple. Nel primo trimestre del 2020, i dispositivi iOS hanno rappresentato il 44% di tutte le nuove attivazioni di smartphone in USA. E’ una percentuale davvero molto alta che Apple non raggiungeva dal 2016.

Questo si traduce nel fatto che quasi 1 smartphone venduto su 2 sia stato un iPhone. Naturalmente Android ha raggiunto il 56% ma quando si dice Android si intendono tutte le altre marche di smartphone esistenti al mondo messe insieme.

Per quanto riguarda la fedeltà al sistema operativo invece,

