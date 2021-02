Nel quarto trimestre 2020 Eni torna in utile, nonostante il Covid

AGI – Nonostante il calo del prezzo del greggio e gli effetti del Covid-19, nel quarto trimestre del 2020 Eni torna all’utile. Il gruppo infatti negli ultimi tre mesi dello scorso anno ha registrato un utile netto adjusted di 66 milioni di euro dopo la perdita di 153 milioni del terzo trimestre. Nel 2020 il gruppo ha registrato un ebit adjusted consolidato pari a 1,9 miliardi di euro (0,5 miliardi di euro nel quarto trimestre) in contrazione di circa 6,7 miliardi dovuta per -6,8 miliardi alla flessione dei prezzi/margini degli idrocarburi e per -1 miliardo agli effetti del Covid-19, attenuati da una migliore performance per 1,1 miliardi.

