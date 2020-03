Nel quarto trimestre Pil -0,3%

Nel quarto trimestre del 2019 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,1% nei confronti del quarto trimestre del 2018. Lo rende noto l’Istat, osservando che nei dati diffusi il 31 gennaio scorso si era registrata la stessa diminuzione dello 0,3% del Pil, mentre la crescita tendenziale era risultata nulla. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -0,2%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano diminuzioni, dello 0,2% per i consumi finali nazionali e dello 0,1% per gli investimenti fissi lordi.

