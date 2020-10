AGI – A causa della pandemia si muore di più e non solo per Covid-19. Negli Usa, per ogni due decessi attribuiti a Covid-19 ce ne è un terzo che muore invece a causa della situazione d’emergenza. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto dai ricercatori della Virginia Commonwealth University e pubblicato sul Journal of the American Medical Association.

Lo studio mostra che i decessi tra il primo marzo e il primo agosto sono aumentati del 20 per cento rispetto agli anni precedenti, cosa che potrebbe non sorprendere in tempi di pandemia. Ma le morti attribuite a Covid-19 rappresentavano solo il 67 per cento del totale.

L’articolo Nel Stati Uniti sono aumentati i decessi che non c’entrano con il Covid proviene da Notiziedi.

