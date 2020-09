Nel weekend allerta nubifragi e crollo delle temperature

AGI – Da domani e per l’intero weekend buona parte dell’Italia sarà sotto i nubifragi. Un ciclone in discesa dal Regno Unito raggiungerà il mar Ligure per poi spostarsi, prima verso il Tirreno meridionale e poi in direzione dei Balcani. Nel suo tragitto dispenserà piogge abbondanti o anche molto abbondanti su tante delle nostre regioni.

Il Dipartimento della Protezione civile ha quindi emesso un avviso di condizioni meteo avverse con una valutazione di allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio,

