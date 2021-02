Nela: “Lo 0-0 è un risultato perfetto per il Napoli, ma ora col Genoa conta solo vincere”

L’ex calciatore Sebino Nela è intervenuto a Canale 21, durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo”, per parlare della situazione in casa Napoli, della sfida con l’Atalanta e quella col Genoa:

“Lo 0-0 conteo l’Atalanta è stato un risultato perfetto per il Napoli perché ora è tutto apertissimo e la qualificazione si deciderà al ritorno. Non penso che la squadra di Gattusso abbia giocato così perché temeva l’Atalanta, con loro hanno vinto 4-1 in campionato, quindi era Gasperini a dover avere paura”.

Nela su Genoa-Napoli

Nela ha poi parlato dei prossimi impegni del Napoli e della gara col Genoa:

“Il Napoli ha un calendario molto duro, con impegni importanti, e in campionato non potrà sbagliare. Secondo me la squadra di Gattuso troverà grandi vista la caratura degli avversari che si avrà di fronte. Col Genoa sabato conta solo vincere, anche se si gioca male”.

