Nella foresta di faggi secolari un corso per maestri dei boscaioli

VENEZIA – Una foresta ‘delle meraviglie’ per imparare a preparare boscaioli provetti: il Cansiglio, storica faggeta demaniale regionale gestita da Veneto Agricoltura diventa palestra per maestri di motoseghe.

Sull’altopiano prealpino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, a cavallo tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone, la foresta di faggi e abeti secolari (con i suoi 7.000 ettari è la seconda in Italia per estensione) mercoledì ospita “For Italy”, acronimo che sta per “Formazione forestale per l’Italia”: è l’evento per “formare i formatori” che prepareranno le nuove leve di un lavoro antico e moderno, fondamentale per la salvaguardia dell’ecosistema foresta.

“For Italy” vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre. Nell’ambito del progetto sono in via di realizzazione sei cantieri dimostrativi e informativi (nord, centro-nord, centro, Sardegna, sud e Sicilia) sulla formazione forestale e sette corsi di formazione per istruttori forestali di abbattimento ed allestimento (nord, centro nord, centro, Sardegna, sud 1, sud 2 e Sicilia) per “formare formatori”, cioè istruttori forestali ‘patentati’ per insegnare nei corsi promossi dalle Regioni e dalle Province autonome.

Largo dunque a motoseghe, gru a cavo e verricelli nell’antico Bosco da Reme della Serenissima Repubblica, dove probabilmente l’attività selvicolturale ha preso inizio. Il cantiere dimostrativo, promosso dal Settore foreste della Regione Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura, nell’ambito di For Italy, è rivolto a imprese, associazioni, agenzie formative e a chi nelle regioni e province autonome del nord Italia promuove e realizza la formazione professionale in campo forestale.

Nel Cansiglio verranno allestite e animate diverse piazzole con dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali: abbattimento, allestimento, esbosco aereo, sicurezza, inoltre saranno presentate le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali per la qualificazione delle imprese e in materia di formazione degli operatori. D’obbligo, ovviamente, per gli operatori, casco e giubbotto ad alta visibilità, mentre saranno distribuiti opuscoli informativi sui temi illustrati nel cantiere, il Manuale del boscaiolo e documentazione tecnica, specifica per le imprese forestali, in materia di sicurezza sul lavoro. La partecipazione è riservata ai tecnici accreditati.

Si parte alle 9 con accoglienza, organizzazione gruppi, distribuzione dispositivi di sicurezza, gadget e materiale informativo e dalle 9.30 entra nel vivo la prima stazione su presentazione dell’iniziativa e normativa nazionale. Si passa quindi alla seconda stazione, su sicurezza nei cantieri forestali. La terza prevede l’abbattimento dimostrativo e accorgimenti per operare in sicurezza. Nella quarta focus sui rischi dell’esbosco: uso sicuro di funi e carrucole. Infine, quinta stazione su esbosco terrestre con verricello portato, la sesta sulle figure professionali del bosco e la settima per approfondire il contesto locale. Dopodiché pranzo al sacco e fine attività per le 17.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nella foresta di faggi secolari un corso per maestri dei boscaioli proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento