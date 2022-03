Nella giornata del Paesaggio a Pompei rivive il vivaio della casa di Pansa

NAPOLI – In occasione della giornata nazionale del Paesaggio istituita dal Mic, che ricorre oggi, il parco archeologico di Pompei presenta in anteprima per i visitatori il nuovo vivaio di Pompei, nel giardino della Casa di Pansa, che diventerà un centro di produzione per molte specie della flora pompeiana difficilmente reperibili in altri vivai, rarità botaniche, specie antiche coltivate secondo le tecniche in uso nell’antica Pompei.Gli scavi ottocenteschi, che liberarono la grande residenza affacciata su via delle Terme, individuarono nel 1827 un grande giardino organizzato con lunghi letti di coltivazione di forma rettangolare. Nel settembre 1943 le bombe alleate colpirono il grande giardino e alla fine degli anni Cinquanta si avviarono i lavori di riordino con la formazione del primo vivaio per coltivare la Flora Pompeiana. Oggi il vivaio, dopo molti anni, viene riattivato e rigenerato con un progetto che, riadeguandolo ai mutamenti subiti in epoca contemporanea, rispetta sistematicamente ogni riferimento storico e archeologico.La visita in anteprima consentirà di conoscere le ollae pertusae, fedeli riproduzioni dei vasi a perdere che gli antichi utilizzavano per coltivare le piante, le legature di salice dei pali tutori per la collezione di rose antiche, la balaustra in canne di fiume realizzata con la tecnica attestata dai dati di scavo e dalle pitture di giardino, e tanto altro ancora che sarà illustrato durante la giornata dal funzionario Paolo Mighetto e dal giardiniere d’arte di Pompei Maurizio Bartolini. Il vivaio sarà aperto al pubblico per tutta la giornata di oggi in vista della prossima apertura permanente.

