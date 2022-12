Nella lista di Variety 500 c’è Andrea Scrosati per quinta volta

Tra gli italiani più influenti anche Sorrentino e Barbera

Milano, 29 dic. (askanews) – Tra gli italiani presenti nella Variety500, la lista delle 500 persone più influenti dell’industria globale dell’audiovisivo, selezionate dal board editoriale della “bibbia” di Hollywood, anche quest’anno c’è Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e CEO Continental Europe di Fremantle, presente per il quinto anno consecutivo, sin dalla prima edizione, nella prestigiosa classifica. Durante il 2022, sotto la sua guida, Fremantle ha acquisito numerose società di produzione tra cui l’irlandese Element Pictures (Normal People, The Eternal Daughter), l’americana Passenger (This England), l’israeliana Silvio Production (società di produzione dietro ai successi Shadow of Truth e Buried), l’italiana Lux Vide (Diavoli, Don Matteo, il cui Ceo, Luca Bernabei è anch’esso presente nella Variety500) e ha firmato deal di collaborazione con star come Angelina Jolie e registi come Michael Winterbottom. Fremantle è anche l’azionista di Widside (Le otto montagne, L’immensità, Come un Gatto in Tangenziale) e The Apartment Pictures (È stata la mano di Dio, Bones and All, Esterno Notte). Scrosati è anche presidente di Wildside, The Apartment e ora anche di Lux Vide.

Tra gli italiani nella top list anche il regista Paolo Sorrentino, il direttore del Festival del Cinema di Venezia Alberto Barbera, ma anche Raffaella Leone, Luca Bernabei, Marco Bassetti, e Paolo Del Brocco.

