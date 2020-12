AGI – Dallo stop del pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti all’Iva agevolata al 10% per il cibo da asporto, passando per il ‘bonus idrico’ da 1.000 euro per sostituire soffioni della doccia, rubinetti e sanitari che consentano il risparmio dell’acqua.

E poi: stop alla prima rata Imu nel 2021 per il settore del turismo e dello spettacolo, dieci giorni di congedo per i neo papà e un bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un’auto elettrica entro il 2021 per chi ha un Isee inferiore ai 30.000 euro. Ecco alcune delle principali novità della manovra approvate finora in Commissione Bilancio della Camera,

L’articolo Nella manovra c’è di tutto, anche un ‘bonus doccia’ proviene da Notiziedi.

