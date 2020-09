Gli exit poll danno il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Francesco Acquaroli, nettamente in vantaggio. Secondo quelli realizzati dalla Rai la forbice per Acquaroli sarebbe compresa tra il 47 e il 51% e quella del’avversario di centrosinistra, Maurizio Mangialardi, tra il 34 e il 38%. Dato confermato anche dagli Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24.

L'articolo Nella Marche il candidato di centrodestra Acquaroli è nettamente in vantaggio, dicono gli exit poll

