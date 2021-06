Nella piazza contro la PAS la Commissione Affidi è la grande assente. Un passo falso?

ROMA – Ieri pomeriggio Montecitorio è diventata la piazza delle mamme coraggio e dei loro figli. La protesta, organizzata dai sindacati Cgil e Uil, ha visto la partecipazione anche di diverse deputate e della presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, che sul fenomeno della PAS nei Tribunali ha avviato un’indagine. Ma nell’inedito di una prima manifestazione nazionale che ha riunito associazioni, attiviste, mamme di tutta Italia, c’era una grande assente. La neonata Commissione Affidi ha ‘bucato’ l’appuntamento, a pochi giorni dal suo insediamento, peraltro molto tribolato. Suona, nella migliore delle ipotesi, come un passo falso. Erano distratti? Assenti tutti per improrogabili motivi coloro che sono nell’Ufficio di Presidenza?

Nella piazza dove dopo anni di sonno delle Istituzioni questi bambini – vittime di un sistema che ha creduto nell’alienazione parentale, sottoposti a prelievi forzati, case famiglie e reset psicologici – sono finalmente diventati visibili, avremmo voluto vedere la Commissione Affidi, leggere un messaggio della Presidente, di un rappresentante. Ma guardiamo avanti. La PAS non può mancare nei primi 100 giorni della Commissione, non fosse altro per l’invisibilità con cui per anni si è infiltrata nei Tribunali. Non ne faremo quindi oltremodo questione di galateo. Passeranno le piazze, ma conteranno i fatti.

