Nella scuola 50 mila posti in più tra docenti e Ata 

(AGI) “Le scuole avranno oltre 50mila unità di personale in più per la ripresa fra docenti e Ata. Priorità massima sarà data alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla scuola primaria”. Lo dichiara la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che oggi ha firmato l’ordinanza che, spiega in una nota, “stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l’organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio: si tratta di oltre 977 milioni che saranno assegnati per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50% sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze delle scuole.

