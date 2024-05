nella-striscia-di-gaza-l’olio-per-cucinare-nei-serbatoi-delle-auto

Nelle strade di Rafah file di cartoni contenenti olio di girasole

Rafah (Striscia di Gaza), 8 nov. (askanews) – I palestinesi di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza al confine con l’Egitto, riempiono i serbatoi delle loro auto con olio per cucinare mentre scarseggia l’olio minerale e il carburante a causa della guerra tra Israele e Hamas. “Lo utilizziamo per la macchina, non c’è né benzina, né carburante”, spiega un palestinese mentre versa l’olio nel serbatoio della sua auto.Nelle strade di Rafah fuori dai negozi sono visibili file di cartoni contenenti olio di girasole, come si vede da queste immagini di Afp.