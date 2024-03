Nella versione televisiva breve degli Oscar tagliato “20 giorni a Mariupol”

Kiev esprime indignazione a The Walt Disney Company

Milano, 12 mar. (askanews) – Nella versione televisiva internazionale abbreviata della 96esima cerimonia di premiazione dell’Oscar, gli organizzatori hanno tagliato la premiazione del “Miglior documentario lungometraggio”, del film documentario ucraino “20 giorni a Mariupol” del regista Mstislav Chernov.

Alle 20.30 ieri sul canale televisivo Suspilne Kultura, che quest’anno per la seconda volta è l’emittente esclusiva della cerimonia di premiazione degli “Oscar” in Ucraina, era prevista la trasmissione della versione internazionale abbreviata, ma dopo aver ricevuto il materiale per la trasmissione dagli organizzatori, la squadra ha scoperto che non ci sono i documentaristi ucraini a ritirare il premio.

Il team di Suspilne ha espresso la propria indignazione agli organizzatori del premio di quest’anno, The Walt Disney Company Limited e, invece della versione abbreviata, ha mostrato al pubblico ucraino la versione completa, trasmessa in diretta sul canale televisivo Suspilne Kultura la notte precedente.

“Il nostro team è rimasto scioccato e profondamente deluso quando non ha visto la nomination “Miglior documentario lungometraggio” nel montaggio della versione internazionale, dove il film “20 giorni a Mariupol” ha vinto il giusto premio. Il potente discorso di Mstislav Chernov ha sottolineato l’unità tra l’Ucraina e il mondo: è ancora più deplorevole vedere l’esclusione di questo episodio pieno di verità e forza dalla versione distribuita ai licenziatari globali del premio Oscar. Ricordiamo che l’anno scorso per la stessa nomination, in cui vinse il film documentario su Navalny, c’era un posto nella versione abbreviata, così come per il discorso politico di sua moglie Yulia Navalnaya, che ha ricevuto questo premio, apparentemente apolitico. Ci auguriamo che gli organizzatori del premio ascoltino la nostra protesta “, ha affermato Lukyan Galkin, produttore esecutivo del canale televisivo.

IL PRIMO “OSCAR” PER L’UCRAINA Il film “20 giorni a Mariupol” del corrispondente di guerra Mstislav Chernov e del fotografo Yevgeny Maloletka ha vinto il premio “Oscar” nella categoria “Miglior documentario”. Questo è il primo film ucraino a vincere questo prestigioso premio dell’American Film Academy.

Durante la cerimonia di premiazione, Chernov ha sottolineato che l’Oscar del suo film è stato un momento fondamentale per il cinema ucraino, ma allo stesso tempo il regista ha ammesso che avrebbe preferito non girare mai questo film e che avrebbe scambiato il premio con la pace che esisteva in Ucraina. prima dell’invasione russa.

“20 giorni a Mariupol” è il lavoro documentario di Mstislav Chernov, che nel marzo 2022, insieme al suo collega fotografo Yevhen Maloletka, fu l’ultimo dei giornalisti civili rimasti a Mariupol, che era sotto un assedio da parte delle truppe russe.