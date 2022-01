ROMA – “In vari istituti scolastici di ogni ordine e grado della città si sono riscontrati numerosi problemi alle caldaie e al riscaldamento, legati alla scarsa manutenzione degli ultimi anni e al più generale invecchiamento di parecchi impianti. Di sicuro non ha aiutato il fatto che la Giunta Gualtieri e le compagini municipali si siano insediate solo a ottobre, a scuole aperte”. Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessora a Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, l’assessore al Decentramento, Andrea Catarci, e l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Nonostante ciò nell’immediato si è richiesto agli uffici tecnici territoriali e centrali di profondere uno sforzo straordinario per porre rimedio alle criticità – continuano gli assessori – mentre nel prossimo futuro, a partire dal bilancio che sta per essere discusso in Assemblea Capitolina e in cui si riserva una particolare attenzione proprio alla scuola, si intende avviare un’azione complessiva di controllo, a cui far seguire i ripristini e i rinnovamenti di caldaie e impianti che spesso non sono più rimandabili. A tale scopo, inoltre, sono stati già avviati confronti con le altre grandi città e con il governo nazionale, perché la reale e completa soluzione di una situazione così annosa e socialmente rilevante non può essere trovata solo nelle pieghe dell’ordinario ma necessita altresì di sforzi congiunti e sinergie istituzionali”, concludono Pratelli, Catarci e Segnalini.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nelle scuole di Roma fa freddo. La Giunta: “Interverremo su impianti riscaldamento” proviene da Ragionieri e previdenza.

