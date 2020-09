Nelle tensioni in aumento fra Cina e Taiwan, Washington non resta a guardare 

AGI – La tensione tra Cina e Taiwan torna a crescere e a mostrare i limiti della relazione tra i due lati dello Stretto, sotto gli occhi di Washington, che guarda con attenzione all’isola di 23 milioni di abitanti. Pechino rivendica Taiwan come parte del proprio territorio in base al principio dell’”unica Cina”, che non è riconosciuto oggi da Taipei, e sulla cui interpretazione l’isola ha sempre sottolineato la divergenza con la Cina.

Durante la visita di questi giorni del sottosegretario agli Affari economici del Dipartimento di Stato Usa Keith Krach, il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato incursioni nel proprio spazio aereo di 18 aerei militari cinesi e ha alzato in risposta i propri caccia: “Spacconate militari” della Cina,

