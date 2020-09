Nell’era-Covid palazzo Onu deserto e Trump snobba l’Assemblea

AGI – Compleanno nel ‘deserto’ per l’Onu: i 14 giorni di meeting all’Assemblea Generale dell’Onu, che quest’anno compie 75 anni, saranno i primi della storia da remoto. Il vero protagonista sarà il collegamento Zoom.

Per la prima volta dal 1945 il Palazzo di Vetro non ospiterà nessuno. I leader del mondo hanno inviato tutti un messaggio pre-registrato per l’intervento all’Assemblea e uno per i 75 anni.

E anche Manhattan quest’anno non sarà travolta da cortei di scorte e orde di burocrati di ogni nazione: si calcola che negli alberghi della Grande Mela mancheranno all’appello circa 10mila persone nei giorni dell’Assemblea.

