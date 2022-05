Ancora pochi posti disponibili al Teatro delle Arti di Salerno per assistere allo spettacolo musicale di Nello Buongiorno, che il prossimo 6 maggio alle ore 21.00 festeggerà con il pubblico salernitano i suoi settantenni di carriera.

Cantante dalla voce straordinaria, fin dall’età di otto anni ha dedicato la sua vita alla

musica entrando a far parte della compagnia Zietta e Liù, sotto la direzione artistica di Roberto De Simone.

Viene invitato dalla Rai “In prove tecniche di trasmissione”, per poi iniziare la sua carriera come cantante solista in vari gruppi.

Nel 1978 entra a far parte dello storico gruppo musicale di Salerno “Gli Astrali” e la sua carriera prende il volo. Molte le sue partecipazioni a programmi televisivi e film.

Canta la sigla televisiva della trasmissione “Io te, tu io” condotta da Walter Chiari e Vittorio Caprioli; 1986 incide per la SanPaolo il doppio LP del musical “Evangelio” di Guido Cataldo.

Nel 1995 con il maestro Mazza canta per la fiction televisiva “Positano” con Milly Carlucci e Andrea Giordana.

Partecipa come ospite musicale in “Uno mattina”, “I fatti vostri”, “Tornando a casa”, “In famiglia” e “Tappeto volante”, fino ad arrivare al 2021 a partecipare a “The Voice senior”.

I biglietti per assistere allo spettacolo si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Delle Arti di Salerno.

L’articolo Nello Buongiorno al Teatro delle Arti proviene da Notiziedi.

