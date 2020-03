 Nello stato di New York 965 morti per il coronavirus, 2.136 in Usa

Sono 59.513 i contagiati nello stato di New York, 965 i decessi, cioè un terzo dei morti in tutti gli Stati Uniti e in crescita di 237 rispetto a ieri. Secondo i dati nazionali, i pazienti positivi nel Paese sono 129.767, i deceduti 2.316, inclusi quelli dello stato di New York. I numeri sono stati forniti dal governatore dello stato, Andrew Cuomo, che ha annunciato l’estensione al 15 aprile di un divieto di circolazione per i lavoratori non essenziali. È stato, intanto, sviluppato un test sul virus meno invasivo.

Tra le persone contagiate ci sono 730 agenti di pattuglia e 96 impiegati civili della polizia di New York.

