giovedì, 14 Agosto , 25

Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, si sospetta infezione batterica

Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, si sospetta infezione batterica

Neonati prematuri morti all'ospedale di Bolzano, si sospetta infezione batterica
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Tragedia a Bolzano. Due neonati prematuri, entrambi ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale regionale, sono morti in poche poche ore all’interno del nosocomio del capoluogo del Trentino-Alto Adige. Uno dei piccoli è deceduto martedì, l’altro nella notte di mercoledì.

Secondo quanto riportato dal sito di Rai Sudtirol, la causa sarebbe stata identificata nel germe ‘Serratia’. I bambini deceduti avevano solo pochi giorni o settimane ed erano particolarmente vulnerabili a causa della loro nascita prematura.

La direzione dell’ospedale e il primario dell’Unità di neonatologia e terapia intensiva neonatale, Alex Staffler, sono al lavoro per prevenire ulteriori infezioni. Tra le possibili misure anche un trasferimento del reparto. Secondo il Servizio sanitario dell’Alto Adige, la situazione è attualmente sotto controllo. Non si ritiene che altri bimbi siano in condizioni critiche.

Oggi pomeriggio è in programma una conferenza stampa, durante la quale saranno fornite maggiori informazioni.
