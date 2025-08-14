neonati-prematuri-morti-all’ospedale-di-bolzano,-si-sospetta-infezione-batterica

ROMA – Tragedia a Bolzano. Due neonati prematuri, entrambi ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale regionale, sono morti in poche poche ore all’interno del nosocomio del capoluogo del Trentino-Alto Adige. Uno dei piccoli è deceduto martedì, l’altro nella notte di mercoledì.

Secondo quanto riportato dal sito di Rai Sudtirol, la causa sarebbe stata identificata nel germe ‘Serratia’. I bambini deceduti avevano solo pochi giorni o settimane ed erano particolarmente vulnerabili a causa della loro nascita prematura.

La direzione dell’ospedale e il primario dell’Unità di neonatologia e terapia intensiva neonatale, Alex Staffler, sono al lavoro per prevenire ulteriori infezioni. Tra le possibili misure anche un trasferimento del reparto. Secondo il Servizio sanitario dell’Alto Adige, la situazione è attualmente sotto controllo. Non si ritiene che altri bimbi siano in condizioni critiche.

Oggi pomeriggio è in programma una conferenza stampa, durante la quale saranno fornite maggiori informazioni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it