AGI – E’ la più terribile delle tragedie. Una madre che uccide suo figlio. Lei è giovanissima, ha appena 17 anni. Secondo la Squadra mobile di Trapani si sarebbe disfatta del figlio appena nato lanciandolo dalla finestra. Un maschietto con ancora attaccato il cordone ombelicale, con segni evidenti di traumi e col cranio fracassato.

Il corpicino senza vita è stato trovato all’interno di un complesso residenziale, alla periferia della città, da un residente del posto, in prossimità di una delle finestre dell’appartamento in cui vive la ragazza. La diciassettenne è stata ascoltata per dai pm della procura dei minori di Palermo titolari del fascicolo.

L’articolo Neonato trovato morto a Trapani. La mamma 17enne ai pm, “Avevo paura” proviene da Notiziedi.

