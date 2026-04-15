neopresidente-iraq-nizar-amedi-riceve-ambasciatore-italiano-fontana

La rappresentanza diplomatica: “eccellenti” rapporti bilaterali

Baghdad, 15 apr. (askanews) – In queste immagini diffuse dalla presidenza irachena il neopresidente dell’Iraq, Nizar Amedi, eletto dal Parlamento lo scorso 11 aprile, riceve l’ambasciatore d’Italia in Iraq, Niccolò Fontana, per il primo incontro ufficiale. La rappresentanza diplomatica italiana sui social ha sottolineato che sono stati confermati gli “eccellenti” rapporti bilaterali, mentre il “focus” è “sull’impegno comune per una maggiore cooperazione economica e nel campo della sicurezza”, si legge in un messaggio dell’ambasciata.