Neos: trasporto aereo ripartito, ma la supply chain soffre ancora

Dalla Bit Aldo Sarnataro parla del momento del comparto aviation

Milano, 16 feb. (askanews) – “Abbiamo un dato positivo rappresentato dal fatto che si conferma la voglia delle persone di viaggiare”. Parte da qui, nel farci un quadro ella situazione anche nell’ambito del trasporto aereo in vista dell’estate, Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour. “Il primo trimestre dell’inverno è stato più positivo rispetto alle aspettative – ha aggiunto – sia per il medio sia per il lungo raggio”.

“Anche l’anticipazione su primavera e inizio estate ci danno segnali positivi e ci aspettiamo un’estate che possa riconfermare i volumi del pre pandemia. La grossa difficoltà – ha però aggiunto Sarnataro – la vediamo sulla supply chain, ossia la produzione di aeroplani e tutto ciò che ruota intorno al mondo aviation, perché soffrono ancora l’accelerazione della ripresa rispetto a una macchina che si è mossa in modo più lento e la burocrazia della parte regolatori. Questa potrebbe significare avere una capacità non dimensionata rispetto alla domanda che si creerà e questo potrebbe determinare un ulteriore aumento dei prezzi”.

continua a leggere sul sito di riferimento