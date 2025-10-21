Nepal, cerimonia per l’ostaggio ucciso a Gaza nella sua città natale

Una folla a Bhimdattaanagar per Bipin Joshi, rapito a 22 anni

Bhimdattaanagar (Nepal), 21 ott. (askanews) – I nepalesi celebrano una cerimonia di cremazione per Bipin Joshi, uno degli ostaggi uccisi a Gaza, nella sua città natale, Bhimdattaanagar, dopo che il suo corpo è stato restituito in seguito all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.Joshi, studente di agraria, aveva 22 anni al momento del rapimento, era arrivato in Israele poche settimane prima dell’attacco del 7 ottobre 2023.Decine di persone hanno preso parte alla cerimonia, il corpo, ricoperto di fiori, è stato trasportato a braccia dalla folla.