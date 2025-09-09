martedì, 9 Settembre , 25

“Alessandra Amoroso ha partorito in segreto”. La replica furiosa di Giulia De Lellis

(Adnkronos) - "Alessandra Amoroso ha partorito". Secondo alcune...

Harry, la frecciatina (velata) a William: “Tuo fratello ti fa impazzire?”

(Adnkronos) - Si sa che, scherzando, spesso si...

Allarme melanomi, terzo tumore tra i giovani: l’appello per controllo nei

(Adnkronos) - Il melanoma "è diventato uno dei...

Sostenibilità, a Milano la XIII edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale

(Adnkronos) - Dall’8 al 10 ottobre torna a...
nepal,-dopo-le-violenti-proteste-sbloccato-l’accesso-ai-social-media
Nepal, dopo le violenti proteste sbloccato l’accesso ai social media

Nepal, dopo le violenti proteste sbloccato l’accesso ai social media

Video NewsNepal, dopo le violenti proteste sbloccato l'accesso ai social media
Redazione-web
Di Redazione-web

Lascia il ministro dell’Interno, nelle manifestazioni 19 morti

Roma, 9 set. (askanews) – Dopo le manifestazioni e le proteste, sfociate in disordini con le forze dell’ordine, con almeno 19 persone morte e decine di feriti, il governo nepalese ha deciso di revocare il blocco di oltre 20 social network, tra cui Facebook, Instagram, X e YouTube.Il primo ministro nepalese Khadga Prasad Sharma Oli, in una lettera pubblicata durante la notte, dopo una riunione di gabinetto d’emergenza in cui il ministro degli Interni si è dimesso, ha dichiarato di essere “profondamente rattristato” per le morti. “Il governo non era favorevole a fermare l’uso dei social media e garantirà un ambiente favorevole al loro utilizzo”, ha scritto, ordinando a una commissione d’inchiesta di indagare sulla violenza.”Il governo ha sbloccato l’accesso ai social media per salvare la poltrona – ha denunciato uno studente 21enne – è chiaro che avevano bloccato le piattaforme per nascondere la verità, per tenere al sicuro i loro segreti” ha aggiunto, parlando di corruzione. Come lui, molti altri nepalesi scesi in piazza.Le autorità avevano giustificato il blocco delle piattaforme social per contrastare abusi come fake news e frodi, sostenendo che non si erano registrate presso gli organi statali.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.