nepal,-il-consolato-d’italia:-situazione-complessa,-non-ci-sono-conferme-di-vittime

Roma, 4 nov. (askanews) – Il Consolato generale d’Italia a Calcutta, competente anche per il Nepal, ha segnalato una situazione estremamente complessa nel Paese himalayano, dove le comunicazioni risultano difficili e diverse famiglie italiane non riescono a mettersi in contatto con i propri cari in seguito alla valanga che ieri ha colpito il campo base dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle di Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Le autorità parlano di dispersi, non ci sono conferme di vittime.

Secondo quanto riferito dalla sede diplomatica, al momento risultano dispersi due cittadini italiani sul Manaslu – casi già noti – per i quali sono in corso ricerche. Un altro connazionale risulta disperso in un’area denominata Yalung Ri, mentre si hanno notizie di altri cinque o sei italiani non rintracciabili in altre zone del Paese.

Il Consolato sta mantenendo costanti contatti con le autorità locali, che al momento parlano di persone “disperse” e non di vittime. Ieri sera alcuni media internazionali avevano diffuso la notizia di una seconda vittima italiana, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.