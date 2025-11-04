martedì, 4 Novembre , 25

Napoli-Eintracht Francoforte: orario oggi, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Napoli in campo oggi al Maradona...

Belve, oggi la seconda puntata. Gli ospiti di Fagnani e la sorpresa De Filippi

(Adnkronos) - Seconda puntata di Belve oggi su...

Dalla California a New York, oggi in Usa il test elettorale dopo il primo anno di Trump

(Adnkronos) - Esattamente un anno dopo la vittoria...

Elezioni New York, oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco

(Adnkronos) - New York al voto oggi, martedì...
nepal,-il-consolato-d’italia:-situazione-complessa,-non-ci-sono-conferme-di-vittime
Nepal, il Consolato d’Italia: situazione complessa, non ci sono conferme di vittime

Nepal, il Consolato d’Italia: situazione complessa, non ci sono conferme di vittime

AttualitàNepal, il Consolato d’Italia: situazione complessa, non ci sono conferme di vittime
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 4 nov. (askanews) – Il Consolato generale d’Italia a Calcutta, competente anche per il Nepal, ha segnalato una situazione estremamente complessa nel Paese himalayano, dove le comunicazioni risultano difficili e diverse famiglie italiane non riescono a mettersi in contatto con i propri cari in seguito alla valanga che ieri ha colpito il campo base dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle di Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Le autorità parlano di dispersi, non ci sono conferme di vittime.

Secondo quanto riferito dalla sede diplomatica, al momento risultano dispersi due cittadini italiani sul Manaslu – casi già noti – per i quali sono in corso ricerche. Un altro connazionale risulta disperso in un’area denominata Yalung Ri, mentre si hanno notizie di altri cinque o sei italiani non rintracciabili in altre zone del Paese.

Il Consolato sta mantenendo costanti contatti con le autorità locali, che al momento parlano di persone “disperse” e non di vittime. Ieri sera alcuni media internazionali avevano diffuso la notizia di una seconda vittima italiana, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.