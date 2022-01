PALERMO – Nessun azzeramento della giunta regionale siciliana, almeno per ora. Il governatore Nello Musumeci, che ieri aveva annunciato l’intenzione di rimescolare le carte all’interno della squadra di governo, avrebbe deciso di non cambiare alcun componente della giunta. Una decisione maturata nel corso della riunione con gli assessori, iniziata dopo le undici e conclusa nel primo pomeriggio. Alcuni partiti hanno espresso le loro perplessità al governatore rispetto all’ipotesi dell’azzeramento della giunta e così si è optato per il rinvio della decisione: se ne riparlerà dopo l’esercizio provvisorio, che attende di essere approvato all’Ars.

LEGGI ANCHE: Sicilia, giunta azzerata dopo il voto sui delegati per il Colle. Musumeci: “Ho subito intimidazioni”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nessun azzeramento della giunta regionale siciliana, decisione rinviata per ora proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento