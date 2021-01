Nessun partito del centrodestra sosterrà un Conte ter, assicurano i leader

AGI – Il centrodestra ritrova unità nella richiesta a Sergio Mattarella di valutare l’opzione del voto politico anticipato. La coalizione sfila in delegazione corposa al Colle, in tutto tredici, tra leader e capigruppo. Tra i leader ci sono Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i centristi Maurizio Lupi (NcI), Giovanni Toti (Cambiamo) e Antonio De Poli (Udc).

Dopo l’incontro con il capo dello Stato, durato circa mezz’ora, la delegazione si ferma nell’anticamera del Salone delle feste per limare il testo concordato. È il segretario della Lega a leggerlo per tutti. Nel comunicato si esprime innanzitutto la “preoccupazione” per la situazione del Paese.

