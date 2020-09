AGI – Nessun segno di vita tra le macerie di uno degli edifici crollati a Beirut in seguito alla maxi esplosione avvenuta un mese fa al porto della capitale libanese. Lo hanno dichiarato i soccorritori spegnendo per sempre le speranze che si erano riaccese dopo il rilevamento di un battito di polso sotto i detriti. La catastrofica esplosione del 4 agosto scorso ha ucciso almeno 191 persone, rendendolo il disastro più fatale in tempo di pace in Libano. Un mese dopo, sette persone risultano ancora disperse.

Mercoledì notte, un cane da fiuto in azione con i soccorritori cileni aveva rilevato una traccia sotto un edificio crollato nel quartiere Gemmayzeh,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nessun segno di vita sotto le macerie di Beirut proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento