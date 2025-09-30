martedì, 30 Settembre , 25

“Nessuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele”. Così la Farnesina scrive alla famiglia del senatore M5S imbarcato sulla Flotilla

ROMA – “Alcuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, imbarcato sulla Morgana e diretto con la Global Sumud Flotilla verso le acque di Gaza, racconta, come riporta Repubblica, che nei giorni scorsi a casa della sua famiglia a Rimini è arrivata una lettera dalla Farnesina che avverte che in caso di attacco da parte di Israele non verrà garantita protezione. Un messaggio che Croatti interpreta come l’ennesima dimostrazione di un esecutivo che “anziché supportare la missione, balbetta e prende le distanze”.

Il Cinque Stelle ha più volte ribadito la scelta di non abbandonare la missione nonostante i richiami istituzionali e le pressioni del governo. Salpato da Siracusa l’11 settembre, respinge anche l’invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accogliere la mediazione e a scaricare gli aiuti umanitari a Cipro per evitare rischi. “La mia partenza è stata condivisa con mia moglie e con i miei figli. Ho il loro pieno appoggio, e mio figlio maggiore avrebbe voluto persino imbarcarsi con me”, sottolinea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Croatti (@marco_croatti)

La tensione resta altissima a bordo. “Da diverse notti non riusciamo a dormire– racconta Croatti– alle 1.30 di questa notte i droni hanno sorvolato le nostre imbarcazioni e poco dopo siamo stati colpiti da nuove interferenze che hanno reso impossibili le comunicazioni”. Episodi simili a quelli avvenuti la settimana precedente, quando droni e bombe sonore avevano colpito la delegazione al largo di Creta, squarciando la vela della Morgana. “Eravamo a sole 38 miglia da Creta e a 460 dall’Italia– ricorda– ma nessuno ci ha soccorso, nonostante fossimo nel Mediterraneo con una nave battente bandiera italiana”. Croatti paragona la situazione alla Spagna, che invece “ha garantito protezione diplomatica ai connazionali imbarcati”.

L’arrivo davanti alle coste della Striscia è previsto per giovedì. “Il nostro obiettivo è rompere l’assedio”, spiega. “Passiamo gran parte delle giornate a ripassare i protocolli di sicurezza, ma la verità è che non sappiamo cosa succederà una volta lì. Le nostre imbarcazioni sono talmente piccole – la Morgana è lunga appena 8 metri – che è difficile immaginare come potrebbero abbordarci”.

Croatti cita il precedente del 2010, quando la Freedom Flotilla fu intercettata dalla marina israeliana. A dargli forza, dice, resta “la protezione dell’opinione pubblica” e la missione che gli attivisti si sono dati: “Aprire un canale umanitario costante per portare aiuti alla popolazione di Gaza”.
