Nessuna Università italiana è fra le prime 100 del mondo 

AGI – Non ci sono università italiane tra le prime 100 a livello globale, anche se l’Italia supera tutti per numero di istituti con oltre il 40% degli atenei nei primi 1.000 a livello globale. Più di Francia, Cina e Usa che ne contano meno del 10%. E’ quanto emerge dalla ricerca ‘L’Italia e la sua reputazione: l’università’, realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e condotta dal Comitato scientifico guidato dal professor Domenico Asprone con Pietro Maffettone, Massimo Rubechi e Vincenzo Alfano.

Un’indagine che mostra la tenuta del sistema accademico che, di fronte all’emergenza Covid-19, si è mostrato “resiliente e flessibile”,

