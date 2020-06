Nessuna vittima in dieci Regioni

Sono stati 197 i casi di coronavirus registrati in Italia nell’ultimo bollettino della Protezione Civile. Di questi 125 in Lombardia. Sono stati 53 i decessi, dei quali 21 in Lombardia. Il totale arriva così a 33.899. I positivi sono complessivamente 35.262 (-615), i guariti 165.837 (+759). Scende di 138 unità il numero dei ricoverati a 4.864 mentre in Terapia intensiva ne restano 287 (-6). Complessivamente i casi di positività sono stati 234.998 (+197).

Sono 9 le regioni che oggi non hanno registrato nessuna vittima per il coronavirus: Marche, Campania, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

