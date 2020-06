Nessuno negli Stati Uniti può essere licenziato perché gay o transgender

AGI – Un coordinatore dei servizi sociali per bambini e un istruttore di lancio licenziati perché gay, e il direttore di un’agenzia funebre mandato via dopo aver annunciato di voler abbracciare la sua “identità femminile”. Dall’esame di queste tre storie la Corte Suprema ha emesso oggi una decisione storica, stabilendo che nessuno negli Stati Uniti può essere licenziato per essere gay o transgender.

Nonostante la Corte sia formata in maggioranza da giudici conservatori, cinque contro quattro liberal, con una votazione di 6 a 3 ha respinto la posizione dell’amministrazione Trump che, al pari dei legali dei datori di lavoro chiamati in causa,

